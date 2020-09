Roma, allarme alberi: cade un grosso ramo sulla Tiburtina

Ancora un cedimento di un grande pino a Roma. Nella mattinata di sabato i Vigili del secondo gruppo sono dovuti intervenire su un grande ramo che si è staccato da un pino sulla Tiburtina. Il ramo si è schiantato a terra, per fortuna non ci sono feriti.

Roma, dossier choc sulle scuole: «Gli alberi nei cortili a rischio schianto»

La denuncia arriva da Rino Fabiano, assessore al verde del Municipio II che più volte ha sottolineato lo stato pericolante degli alberi.

Roma, cade pino in piazza Venezia. «Verde senza controlli. Mai potuto fare esami approfonditi»

«Continua lo stillicidio degli alberi a Roma continua il silenzio della Sindaca e dell'Assessora al Verde di Roma Capitale. Quando alcuni giorni fa ho detto che non c'è un minuto da perdere sulle azioni da intraprendere mi riferivo proprio a queste situazioni . Nel nostro Municipio come altrove il fenomeno si manifesta come una vera e propria strage ambientale . I numeri sono spaventosi . Fare presto vuol dire evitare che qualcuno si faccia veramente male . Rinnovo il mio appello a tutto il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale ad intervenire senza attendere un minuto di più !!!!».



DISTACCO GROSSO RAMO SU VIA TIBURTINA : ANCORA EMERGENZA ANCORA SILENZIO DA ROMA CAPITALE . MUNICIPIO 2 - ROMA ORE 13,... Pubblicato da Assessorato Ambiente, Decoro, Verde pubblico - II Municipio su Sabato 5 settembre 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA