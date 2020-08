Maltempo Roma, rami caduti e allagamenti in diverse zone: chiusi due drive-in per i test sul Covid

L'ondata di maltempo che ha investito l'Italia negli ultimi due giorni sta causando non pochi disagi anche a Roma. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco e polizia locale, soprattutto per quanto riguarda la viabilità, messa a dura prova da allagamenti, rami caduti e alberi pericolanti. In diversi punti sono stati effettuati restringimenti di carreggiata per agevolare la viabilità. Le zone più colpite sono Eur, Giustiniana, Tor di Quinto, Lungotevere Ripa e viale Giulio Cesare.

«La Asl Roma 2 ci ha comunicato la momentanea sospensione dell'attività di drive-in in via degli Eucalipti e del Santa Caterina delle Rose a causa del maltempo e per garantire la sicurezza degli operatori. Il servizio verrà ripristinato regolarmente domani mattina a partire dalle ore 7.30. È comunque garantita l'attività domiciliare e presso gli ospedali». Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.Chiuso momentaneamente dalla polizia locale un tratto di via Nomentana per consentire la rimozione di alberi pericolanti da parte del Servizio Giardini. Il tratto interessato è da via di Casalboccone a via Spaducci. Sul posto alcune pattuglie della polizia locale per le chiusure e per gestire la viabilità.