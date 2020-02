Roma, crolla un altro albero, paura a Valle Aurelia: ferito l'attore Angelo Costabile

Quell'albero minaccioso, morente, abbandonato da anni era stato segnalato più volte dai residenti. Ma nessuno del Comune, né del XIV Municipio, si è attivato per mettere in sicurezza l'area. E ieri pomeriggio, alle 17 circa, l'enorme gigante è precipitato ferendo gravemente un uomo che stava camminando sul marciapiede. Siamo in via di Valle Aurelia, praticamente sotto una parte di monte Ciocci, un altro esempio di degrado e di abbandono. Angelo Costabile, 42 anni, attore, è stato colpito alla testa, sulla spalla sinistra, su un fianco e poi sulla gamba. «Ho rischiato di morire, sono salvo per miracolo» ha raccontato al Messaggero. Costabile, volto noto di Don Matteo, ha lavorato con Gianni Amelio e, da giovanissimo, con Marco Tullio Giordana.

È uno sportivo, ha partecipato a Pechino Express, e fa parte della Nazionale Calcio Attori e forse proprio grazie alla sua preparazione atletica si è salvato. È stato portato all'ospedale Santo Spirito in codice giallo. Al pronto soccorso la gravità è salita e gli è stato assegnato il codice arancione. Su una barella, con il collare cervicale, una caviglia fratturata, ha aspettato più di due ore e mezzo per la radiografia. La prognosi per Angelo, rimasto sempre cosciente, in tarda serata era ancora riservata.

L'albero che si è schiantato ha danneggiato anche una Ford Focus. Sul posto agenti della polizia del commissariato Monte Mario e i vigili del XIV Gruppo. Per molti residenti l'incidente era «annunciato». «Quell'albero spuntava minaccioso da tempo dal muro di contenimento di via di Valle Aurelia - racconta Marina - il verde del quartiere come quello di gran parte di Roma è abbandonato». Il crollo dell'enorme pianta con rami pericolosamente appuntiti come lame è avvenuto davanti al centro anziani di viale di Valle Aurelio, siamo in una zona molto trafficata insomma.

«Un disastro annunciato - dice Marcello Iacobelli, presidente del comitato di quartiere Cittadini Valle Aurelia - l'albero era sporgente da tempo, e ci sono altri rami pericolanti: alcuni residenti hanno chiesto ai vigili del fuoco intervenuti dopo il crollo di tagliare anche gli altri alberi e di mettere l'area in sicurezza, ma i pompieri agiscono solo per le emergenze, si dovrà ancora una volta aspettare invano il XIV Municipio o il Campidoglio». L'albero precipitato svettata da una parte della collina di Monte Ciocci. «Una zona completamente abbandonata nonostante l'impegno di molti volontari, semplici cittadini» aggiunge Iacobelli.

Su via di Valle Aurelia erano già crollati alberi. «Era accaduto nel 2017 e la strada era stata anche chiusa - conclude Iacobelli - dal 2017 non c'è stata la messa in sicurezza e questo è gravissimo, siamo stanchi di aspettare, quell'albero poteva uccidere quel ragazzo». Nel 2019, secondo il dossier dei vigili del fuoco, sono caduti 460 alberi per incuria, mancate potature. A viale Mazzini un anno fa un pino ferì gravemente 4 persone. Un altro pino è precipitato a febbraio a corso Trieste.

