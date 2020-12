Maltempo a Roma, alberi caduti e danni: ferito un passante al Flaminio

Il maltempo flagella la Capitale. Sono oltre 50 gli interventi effettuati a Roma dalle pattuglie della Polizia locale in queste ore a causa del forte vento. A causa di caduta di rami o alberi pericolanti sono state effettuate deviazioni del traffico in via di Pietralata, chiusa alle 10.30 in entrambe le direzioni per la caduta di un albero, via di Conca d'Oro, via della Moschea altezza viale Parioli, via Aurelia Antica e via Edmondo de Amicis. Non si registrano feriti.

Alle 12 circa in via Stern 3 al Flaminio i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere una persona ferita dalla caduta di un albero. Sul posto la squadra Prati. Il personale del 118 ha soccorso il passante di 61 anni colpito a un braccio e alla testa.

