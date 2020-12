Meteo, arriva il maltempo: neve e freddo al Centro-Nord. Allerta gialla in tre Regioni del Sud

Allerta gialla per il maltempo oggi in Campania, Basilicata e Calabria. Attese nevicate su Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Oltre che sulle suddette regioni, previsti venti forti in Veneto e Liguria. Una zona d'aria gelida porterà un repentino calo delle temperature al Nord e successivamente anche sulle regioni del Centro-Sud.

Il tempo peggiorerà a carattere sparso verso il Centro e quindi il Sud con rovesci, temporali, vento e nevicate fino a quote di collina al Centro, sopra i 1000 metri al Sud, quasi in pianura sulla Romagna.

