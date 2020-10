Migranti, rivolta nel centro di accoglienza al Prenestino

Una rivolta è in corso da circa un'ora nel centro di accoglienza per migranti in zona Prenestino a Roma. Gli immigrati si sono chiusi all'interno della struttura sequestrando i dipendenti della cooperativa.

All'origine della protesta ci sarebbe, secondo quanto apprende l'Adnkronos, il permesso a uscire negato dall'Asl a causa della presenza tra loro di positivi al Coronavirus. Sul posto gli agenti del reparto mobile della Polizia di Stato.

