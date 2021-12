Rifiuti a Roma, Gualtieri: «La città è più pulita ma non ancora come la vogliamo noi»

«La pulizia straordinaria ha portato tangibili miglioramenti, ma restano criticità in diverse zone». Roberto Gualtieri promuove con riserva il lavoro fatto dalla sua giunta e da Ama per realizzare la sua più grande promessa elettorale: rendere la Capitale linda e pinta entro Natale. Il bilancio? Secondo il sindaco «Roma è più pulita ma non è ancora come la vogliamo noi».

APPROFONDIMENTI ROMA Ama, netturbini giocano a briscola. I dipendenti incastrati da... ROMA Ama, dipendenti volevano il bonus ma dormivano al lavoro:...

Ama, netturbini giocano a briscola. I dipendenti incastrati da un filmato

Rifiuti Roma, multe davanti ai cassonetti: Ama richiama gli ispettori. Pattuglie in tutte le zone

L'operazione decoro va avanti

Quindi, avanti con la cosiddetta operazione decoro per altri 5 mesi soprattutto accelerando sul fronte della pulizia delle caditoie e la raccolta delle foglie. Anche portando a 100 milioni di euro, dopo i 40 milioni già stanziati, i fondi in questa direzione. Entrando nel merito, secondo il Campidoglio con l’operazione pulizia Ama raccoglie 2mila tonnellate in più di rifiuti a settimana (in totale sono 19mila), ha messo in campo rispetto al recente passato 500 addetti e 300 camion in più, si è intervenuto su 1.200 strade e sono state svuotare 2.400 caditoie. Gualtieri già in passato aveva promesso che l’attiva straordinaria di pulizia partita a novembre sarebbe presto diventata ordinaria. Ora la strategia sui rifiuti va avanti su tre direttrici: «Estendere e consolidare quello che abbiamo già fatto nei prossimi 6 mesi, concludere la progettazione degli impianti nel medio periodo e, in ultimo, concludere il ciclo dei rifiuti e arrivare a una riduzione della Tari».