Gualtieri: "Tangibili miglioramenti su pulizia, ma restano criticità in varie zone"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2021 “Ci sono tangibili miglioramenti nella città anche se restano criticità in diverse zone. Roma è più pulita di come l’abbiamo trovata, non è ancora pulita come merita e come vogliamo che sia. L’impegno che abbiamo messo in questo lavoro è stato decisivo per evitare una crisi durante le feste, per mettere a pieno regime la macchina attuale di Ama, e per avviare i cambiamenti strutturali che sono necessari senza ai quali Roma non potrà avere i livelli di eccellenza che merita”, così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla conferenza stampa “Pulizia della città: bilancio e prospettive”./ Fonte Roma Capitale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev