Mercoledì 15 Settembre 2021, 15:12

«E’ lei o non è lei?». Una sosia della Regina d’Inghilterra, con tanto di guardie reali al seguito, ha “mandato in tilt” diversi cittadini di Frascati: la finta Elisabetta II ha sfilato domenica nella centralissima piazza San Pietro e poi in corso Cesare Battisti, attirando ovviamente l’attenzione delle tante persone presenti. Qualcuno si è avvicinato per fare degli scatti, qualcun altro si è domandato se realmente fosse “sbarcata” la Regina d’Inghilterra a Frascati: in ogni caso la sfilata ha catturato la curiosità di molte persone ed Elisabetta II ha risposto salutando con il classico cadenzato movimento della mano destra esattamente come la vera “Sua Maestà”. D’altronde ha indossato un abito davvero simile a quelli con cui il mondo ha imparato a conoscere la Regina, ovvero un coloratissimo tailleur celestino con “cappellino d’ordinanza”.



Al suo fianco, imponenti, l’hanno accompagnata ben quattro guardie reali con inevitabile colbacco in testa. Solo successivamente si è scoperto che la finta Regina è in realtà Solidea Paggioro, una sosia di Adria (in provincia di Rovigo) che ormai da tempo va in giro per l’Italia e per il mondo: si narra che, durante una escursione proprio davanti a Buckingham Palace, la vera Elisabetta II le abbia fatto i complimenti per la notevole somiglianza. Un’iniziativa nata per scherzo nel 2016 nel suo paese d’origine, in occasione della “Sfilata delle carrozze”, e poi piaciuta perfino agli organizzatori del Carnevale di Venezia. La comparsata della “Regina”, che il giorno prima è stata segnalata ad Orvieto, è finita inevitabilmente sui social dove qualcuno si è domandato se dietro non ci fosse Netflix per il lancio della prossima serie “The Crown”.

O più semplicemente era quasi naturale che la sosia di Elisabetta II, durante il suo peregrinare in Italia, facesse capolino a Frascati, nella città gemellata da anni con Windsor e che ha accolto nel tempo diversi componenti della Royal Family (compresa la stessa Regina). L’ultima della serie è stata Kitty Spencer, la nipote di quella Lady Diana che anni fa strinse una forte amicizia con la principessa Paola Aldobrandini, come da resoconti recentemente ricordati dal giornalista locale Fabio Polli. Anche per questi intrecci Kitty (global ambassador di Dolce e Gabbana) ha deciso di celebrare il suo matrimonio nella frascatana Villa Aldobrandini, lo scorso mese di luglio. Insomma anche Frascati urla: “God save the Queen”. E anche la sua sosia.