Gallipoli, ragazze romane vaccinate vanno in discoteca e diventano positive: «Non doveva finire così»

La sera prima in discoteca, il giorno dopo contagiate con il Covid. Due ragazze romane vaccinate sono state contagiate durante la vacanza di fine luglio a Gallipoli, in Puglia. «Non doveva finire così», scrive Licia su TikTok. Da poco maggiorenne – lo scorso 19 marzo ha compiuto 18 anni – ha deciso di passare l'estate insieme all'amica nella nota località turistica del Salento. Sole, mare, spiaggia, ma anche divertimento. Così, una sera, decidono di andare al Praja, uno dei locali notturni più noti della costa.

Vaccinata con una sola dose

«Ma andare in discoteca dopo aver fatto il vaccino è troppo difficile?», le chiede Sofia nei commenti. Licia, però, risponde senza aver paura di essere attaccata: «Io sono vaccinata, ma solo con la prima dose». Non è detto, tuttavia, che la ragazza si sia presa il virus dopo essere andata in discoteca: dal momento che il Covid ha un periodo di incubazione di 10 giorni. A Gallipoli, però, anche altri giovani sono risultati positivi l'ultima settimana di luglio.

Altre ragazze contagiate: avevano fatto J&J

Anche altri giovani si sono contagiati durante le vacanze a Gallipoli. «Anche noi al Praja e anche noi positive», scrive Martina. Claudio, che deve andare tra pochi giorni, le chiede: «Con quale vaccino?». E Rachele, una del gruppo infettatta risponde: «Con Johnson&Johnson, che è monodose». Tra i commenti serpeggia la paura di chi sta per andare in vacanza in Puglia e vuole evitare di tornare a casa contagiato per dover poi passare a casa un periodo di quarantena. Così, le vacanze, sarebbero rovinate.