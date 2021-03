15 Marzo 2021

di Stefania Piras

(Lettura 3 minuti)







Una nuova categoria prioritaria per il vaccino anti Covid è stata individuata dalla Regione Lazio: sono i ciechi e gli ipovedenti. Le prenotazioni si aprono a partire da mercoledì 17 marzo per i titolari di codice esenzione C05 (ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi). La prenotazione del vaccino si fa cliccando sul portale della regione Lazio. Bisogna tenere a portata di mano tessera sanitaria, codice fiscale, e codice esenzione.

Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi, in base alla prima disponibilità utile. 72 ore prima dell'appuntamento prenotato, un sms ricorderà l'appuntamento fissato. I pazienti impossibilitati a recarsi presso le sedi vaccinali possono telefonare al numero verde regionale 800118800 attivo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Tramite questo servizio sarà possibile trasferire la richiesta di vaccinazione a domicilio all'Asl competente. I dati in tempo reale su quanti vaccini sono stati somministrati, e dove li trovate qui.

A che punto siamo: tutte le fasce considerate prioritarie

Le vaccinazioni anti Covid nella Regione Lazio sono attualmente disponibili e prenotabili per i soggetti estremamente vulnerabili e per altre categorie considerate fragili. Vediamo quali.

Gli estremamente vulnerabili sono le persone affette da (accanto trovate il codice esenzione da inserire sul portale quando prenotate):

Fibrosi Polmonare idiopatica RHG010

Scompenso Cardiaco 021.428

Sclerosi Laterale Amiotrofica RF0100

Sclerosi multipla 046.340

Miastenia gravis RFG101

Patologie neurologiche disimmuni:

Polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante RF0180

Neuropatia motoria multifocale RF0180

Sindrome di Lewis-Sumner RF0182

Sindrome di Guillan Barrè RF0183

Fibrosi Cistica 018.277.0

Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica:

Cirrosi epatica alcolica 008.571.2

Cirrosi epatica senza menzione di alcol 008.571.5

Cirrosi biliare 008.571.6 C

Pazienti affetti da talassemia RDG010

Sindrome di Down 065.758.0

Disabili gravi

Possono prenotare il vaccino anche i portatori di disabilità grave: il codice di invalidità civile C02 dal 13 marzo (Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento) e C05 dal 17 marzo (Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi).

Over 70

Aperte le prenotazioni per tutti gli over 70 (l'anno di nascita dei più giovani è il 1949). Ecco l'ultimo calendario disponibile (sono ovviamente sempre aperte le prenotazioni per le persone con età pari o speriore ai 78 anni):

77-76 anni (anni di nascita 1944 e 1945): dalle ore 00:00 del 10 marzo in poi

75-74 anni (anni di nascita 1946 e 1947): dalle ore 00:00 del 12 marzo in poi

73-72 anni (anni di nascita 1948 e 1949): dalle ore 00:00 del 15 marzo in poi

Personale scolastico

La prenotazione delle vaccinazioni per il personale dei servizi educativi dell'infanzia, il personale scolastico e delle università è terminata, si legge sul sito della Regione Lazio, e la somministrazione dei vaccini è in corso di completamento.