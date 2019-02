Roma, sorpresi a scalare un palazzo: arrestati tre ladri acrobati

Aggrappati a un tubo del gas tentavano di arrampicarsi ai piani alti del palazzo: arrestati tre ladri acrobati. La scorsa notte i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno messo le manette a due cittadini serbi di 22 e 32 anni e un cittadino romeno di 42 anni. Poco dopo le 21, in seguito a una segnalazione al 112, i militari sono arrivati in via Prenestina. Due dei tre ladri erano ancora aggrappati al tubo del gas mentre il terzo che faceva da “palo” li aspettava in un’auto con il motore acceso. Inutile il tentativo di fuga, i tre sono stati bloccati e arrestati. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione sul posto rinvenendo un sacco contenente attrezzi atti allo scasso ed accertato che, erano riusciti a forzare la serratura di una porta finestra di un appartamento situato al 3 piano, in quel momento incustodito. Gli arrestati sono stati accompagnati in caserma in attesa del rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA