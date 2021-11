Lunedì 29 Novembre 2021, 05:01

Topi d'appartamento senza freni, a Fondi: tra colpi solo tentati e altri andati a segno. Passano più volte al giorno in alcune strade controllando ognuna delle abitazioni, e non mancano di tornare nelle stesse zone visitate in precedenza. Un incubo che, puntuale, si ripropone in un arco temporale compreso tra le 17 e le 21. Quasi sempre in pieno centro urbano, spesso e volentieri con i padroni di casa presenti: in alcuni casi le vittime si sono rese conto del loro passaggio solo a posteriori, in altri vi si sono trovate faccia a faccia, restando terrorizzate. In certe occasioni i malviventi sono anche riusciti a eludere i cani messi a guardia dell'immobile, distratti facendo scoppiare dei petardi.

Nell'area di via Italo Svevo si sono registrati almeno tre raid sabato 20 e due sabato scorso, nel mezzo i ladri sono comparsi in via Feudo, in via Buonarroti, in piazza Risorgimento e nelle traverse nei paraggi, in via Luca Giordano, nei pressi di via Stazione. Un elenco solo parziale, tante sono le segnalazioni, alcune al momento non ancora denunciate. Animi esasperati e paura, nella Piana. In assenza di altri elementi, gli agenti del vicequestore Marco De Bartolis e carabinieri del tenente Emilio Mauriello stanno cercando di risalire ai responsabili dell'escalation sulla scorta di alcuni identikit parziali. Da quanto ricostruito, in azione c'è un gruppo che a seconda delle occasioni oscilla tra i due e i quattro elementi, tutti giovani di un'età compresa tra i 20 e i 30 anni. Cappellini, volti travisati da scaldacollo. Ed una riconosciuta agilità: come evidenziato in svariate occasioni, per loro arrampicarsi sui balconi e scavalcare muri di cinta e cancellate è un gioco da ragazzi. Sabato il sistema di videosorveglianza di una villa li ha anche immortalati. È accaduto in via Giordano, dopo che i ladri si erano introdotti nel perimetro della proprietà qualche minuto prima delle 17.30. Oltre a loro in quattro non c'era nessuno, ma fortunatamente si sono dileguati a mani vuote grazie all'attivazione dell'allarme.

