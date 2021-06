Sui richiami Astrazeneca per gli under 60 nel Lazio è caos. Chi ha un appuntamento fissato per la seconda dose si trova indeciso se presentarsi o meno. Perché la doppia circolare del Ministero della Salute sul vaccino targato Oxford ha stravolto tutto. Di nuovo. Il ministro Roberto Speranza non ha dato alternative: solo farmaci a mRna, ovvero Pfizer oppure Moderna, per tutte le persone che hanno meno di 60 anni. E anche l'Aifa ha avallato questa scelta con una circolare diffusa il 14 giugno. Sono tuttavia ancora pochi gli studi sulla vaccinazione eterologa. Così il Lazio, che si è inizialmente allineato senza porre questioni sulle indicazioni del Cts, ha ora invertito la rotta.

La prima Regione in Italia a parlare di consenso informato per la seconda dose di Astrazeneca è stata l'Emilia Romagna. Si tratterebbe di un modulo da firmare per tutti quelli che hanno meno di 60 anni e dove si chiede, a chi vuole vaccinarsi con due dosi del farmaco anglosvedese, di assumersi tutte le responsabilità del caso. Una decisione personale, quindi, che dà modo di scegliere con quale vaccino concludere il ciclo. Anche il Lazio, ieri, ha aperto a questa possibilità. Perché c'è una percentuale di cittadini, stimata intorno al 10%, che rifiuta il mix eterologo. E allora l'assessore D'Amato si chiede: cosa fare con questi cittadini che rifiutano? La risposta è di «rimettere la valutazione al medico in scienza e coscienza».

Per chi oggi deve effettuare il richiamo Astrazeneca non c'è possibilità di scelta. Deve, per forza, accettare la seconda dose con Pfizer o Moderna: altrimenti è costretto a tornare a casa senza iniezione. «Non c'è ancora un documento per il consenso informato – fanno sapere dalla Pisana – aspettiamo indicazioni dal Ministero della Salute». Prende tempo, dunque, la Regione guidata da Nicola Zingaretti. E nel frattempo che non è sicuro se proseguire con il mix di vaccini può attendere. Si può infatti anche disdire il richiamo per poi prenotarlo più avanti e aspettare, dunque, che ci sia più chiarezza.