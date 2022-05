Giovedì 26 Maggio 2022, 12:09 - Ultimo aggiornamento: 14:54

Giallo a Ponte Sisto, nel cuore di Roma. Un uomo è stato ripescato dal Tevere questa mattina: il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco che stavano perlustrando la zona: si tratta di un giovane, ritrovato con una canottiera bianca e un cappellino celeste. Il corpo galleggiava, a quel punto è arrivata la fluviale per il recupero della salma, che è stata adagiata sulla banchina e coperta con un telo.

AMERICANO - Il corpo ritrovato è di Elija Oliphamt. Si tratta di un 21enne turista statunitense, nato a Dallas, in vacanza nella Capitale da qualche giorno. La sua scomparsa era stata segnalata anche in tv dai familiari. Non si conoscono al momento dettagli o conferme su possibili segni di violenza sul corpo del giovane.

Le indagini sono condotte dal commissariato Trastevere: la zona è stata limitata. Sotto choc anche i parenti arrivati dopo poco. «Li ho sentiti urlare», il racconto di un testimone, presente. Dalle prime informazioni, secondo quanto apprende Il Messaggero, per il riconoscimento c'erano un uomo disperato che urlava («forse era il padre», spiega ancora il testimone sul ponte), due ragazzi sui 20 anni e due donne.

Il ponte è un ponte maledetto: diverse le vicende di cronaca nera registrate negli ultimi anni. Da studenti caduti nel fiume al caso Galioto, con la morte dell'americano Beau Solomon. Un altro americano, morto oggi.