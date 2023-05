Terracina, ponte sul Sisto chiuso dai vigili del fuoco: «Poco sicuro»

Chiuso il Ponte sul Sisto a Terracina. I vigili del fuoco intervenuti sul posto nel primo pomeriggio hanno disposto la chiusura del tratto dal momento che presenta delle anomalie di manutenzione che rendono il transito dei veicoli poco sicuro. Resta invece accessibile il passaggio pedonale.

Il neo sindaco di Terracina Francesco Giannetti e il Comandante della Polizia Locale Michele Orlando si sono recati subito sul posto per verificare personalmente lo stato del Ponte. I problemi riscontrati in realtà non sono strutturali, bensì di carattere acustico: i residenti avrebbero infatti segnalato l’eccessiva rumorosità dovuta al transito dei veicoli soprattutto nelle ore notturne. Tali problematiche erano state già portate all’attenzione dell’amministrazione da parte della Polizia Locale, motivo per cui gli interventi di manutenzione necessari erano già stati programmati.

Già da domani, quindi, la ditta incaricata della manutenzione inizierà i lavori, che dovrebbero protrarsi soltanto per qualche giorno.

Il Ponte sul Sisto, inaugurato nel 2019 dall’allora sindaco Nicola Procaccini, oggi eurodeputato, dopo la demolizione avvenuta due anni prima per gravi problemi strutturali, è un’importante punto di raccordo che collega San Felice Circeo e Terracina.

La struttura, carrabile ma con un semaforo che gestisce il senso unico alternato e dotata di passaggio pedonale, avrebbe dovuto essere in realtà provvisoria: al posto del ponte “Bailey”, preso in affitto soltanto per due anni da una società privata, avrebbe dovuto essere poi realizzato il ponte definitivo, che sarà intitolato al noto ciclista Marco Pantani. Il sindaco Giannetti, a pochi giorni dall’insediamento, starebbe già riprendendo in mano il progetto per la realizzazione del nuovo ponte, i cui lavori potrebbero partire nei primi mesi del 2024.