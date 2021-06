Roma, a Ponte Milvio dopo nove anni riapre la Torretta Valadier

Dopo nove anni riapre la Torretta Valadier a Ponte Milvio. Nel febbraio del 2012 l'accesso venne interdetto per problemi legati alla sicurezza degli spazi interni ed esterni. Si potrà visitare una volta al mese nel periodo estivo (giugno-settembre), con prenotazione obbligatoria (http://www.arsinurbe.org/alla-scoperta-della-torretta-valadier/).

«Dopo 9 anni di chiusura, restituiamo ai cittadini un simbolo del territorio e un patrimonio della Capitale. Per il periodo estivo abbiamo previsto aperture straordinarie con visite guidate e reso nuovamente fruibile questo gioiello architettonico, in un luogo molto suggestivo e ricco di storia. Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione virtuosa di diversi protagonisti, in particolare la Sovrintendenza Capitolina e il Municipio XV», ha detto la sindaca Virginia Raggi.

