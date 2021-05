"Ponte Milvio 312 D.C": sabato in edicola con Il Messaggero il secondo libro della collana "Le grandi battaglie di Roma antica"

In occasione del ciclo di pubblicazioni proposte da Il Messaggero ai propri lettori e dedicato a “Le grandi battaglie di Roma Antica”, giunge in edicola sabato 29 maggio la seconda uscita della collana: “Ponte Milvio 312. d.C. La battaglia di Costantino per l’Impero e la fede", il titolo del volume che sarà disponibile in abbinamento facoltativo al giornale.

Dopo la prima uscita di sabato scorso che riguardava il drammatico scontro nella foresta di Teutoburgo, arriva dunque il nuovo volume di Ross Cowan (tradotto da Lorenzo Vecchi, con le illustrazioni di Seán Ó’Brogán): un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo in sette capitoli, che si avvale di una ricca bibliografia e di una cronologia che cadenza la corsa verso lo scontro militare.

L'ARGOMENTO - Fu uno scontro epico: da una parte l’armata di Marco Aurelio Valerio Massenzio, dall’altra l’esercito di Costantino I, che fu l’imperatore romano dal 306 e sino alla sua morte, avvenuta nel 337 d.C. Una battaglia indimenticabile perché con la sconfitta di Massenzio - che si era auproclamato princeps e governò su l’Italia e l’Africa con la forza militare - si aprirà una grande stagione di riforme, culminate nel 313, appena un anno dopo la battaglia di Ponte Milvio, con il varo dell’editto di Milano relativo alla libertà di culto, tramite il quale Costantino I – proclamato imperatore unico d’Occidente – pose fine alle persecuzioni, aprendo la via della cristianità in Europa.

Ciascun volume è proposto al prezzo di copertina di € 7,90 (oltre al prezzo del quotidiano). Ogni volume rimarrà in edicola una settimana. Il 5 giugno sarà poi la volta della terza delle quattro uscite previste: la "Battaglia del Lago Trasimeno".

