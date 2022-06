Policlinico Gemelli, manichini iperrealistici e realtà virtuale per formare medici e chirurghi di domani: alla presentazione anche Luca Argentero

Al Policlinico Gemelli di Roma, manichini iperrealistici e realtà virtuale per formare medici e chirurghi di domani. Una nuova generazione di ‘simulatori’ ad elevato impatto emotivo, corredati di ologrammi generati da software di realtà virtuale, sarà presentata domani alla stampa dal professor Raffaele Landolfi, direttore del Gemelli Training Center e dal ‘medico’ televisivo Luca Argentero, star della fiction di Rai 1 ‘Doc, nelle tue mani’. Partner tecnologico dell’evento, Accurate.

Gemelli, la realtà virtuale per formare i "nuovi" medici

Al Gemelli Training Center arriva una nuova generazione di simulatori Simbodies della Accurate, per l’apprendimento di manovre e procedure chirurgiche in situazioni molto simili alla realtà (anche delle emergenze), per apprendere in sicurezza manovre mediche, rianimatorie e chirurgiche, anche in condizioni ad elevato impatto emotivo. L’obiettivo è formare i giovani medici in maniera sempre più moderna ed efficace, tenendo conto anche dell’emotività che bisogna imparare a gestire in situazioni emergenziali e dell’importanza del saper lavorare ‘in squadra’.

All'evento ci sarà anche Luca Argentero

All’evento, condotto dal professor Raffaele Landolfi, direttore del Gemelli Training Center di Fondazione Policlinico Univeristario Agostino Gemelli IRCCS, che si terrà domani 28 giugno alle ore 14.30 presso il Gemelli Training Center, ala B 2° piano del Policlinico Gemelli, sarà presente anche uno dei dottori più amati del piccolo schermo, Luca Argentero, protagonista della fiction di successo ‘Doc, nelle tue mani’.