Roma, Policlinico Gemelli: via libera dalla Giunta al nuovo piano di mobilità

Nuovi semafori e modifiche alla viabilità per migliorare l'accesso al Policlinico Gemelli. Il piano è stato approbato dalla giunta capitolina. Lo annuncia sulla sua pagina Facebook l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Pietro Calabrese. «Il progetto - prosegue l'assessore - prevede modifiche alla viabilità attorno al polo ospedaliero e interventi di riqualificazione. Una riorganizzazione funzionale che permetterà di rendere più scorrevole il traffico veicolare e porterà all'aumento della sicurezza dei pedoni e a una maggiore accessibilità della struttura per tutti. Abbiamo condiviso questo progetto con le istituzioni interessate e siamo arrivati a un risultato concreto per rispondere alle esigenze di chi ogni giorno si reca in ospedale». Calabrese poi elenca alcune delle novità previste dal documento approvato in giunta: «Parliamo ad esempio di nuovi semafori per accedere al polo ospedaliero da Nord, anche per chi proviene da Mario Fani e dell'allargamento del marciapiede che collega l'ingresso dell'ospedale con la fermata Atac o la stazione ferroviaria. E ancora di interventi per rendere più fluido il traffico su via Acquedotto del Peschiera o della realizzazione di una corsia di ritorno su via di Villa Maggiorani per chi proviene da via Trionfale».

