Comune di Orvieto, uffici operativi solo su appuntamento, ascensore «a chiamata», pratiche gestite «dalla finestra». Tutta colpa del Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETOSe da un lato sono pienamente operativi, ad esempio, gli scuolabus in osservanza di tutte le regole anti-contagio, e tutta la città ormai da mesi sta lavorando a pieno ritmo in tutti i campi, appare quantomeno curioso che al comune non si possa ancora avere accesso ad alcuni uffici, se non previo appuntamento, se non secondo logiche assurde, incoerenti e pure un filino irrispettose della utenza.Al palazzo comunale è ancora chiuso dal lockdown l'unico accesso a pian terreno dotato di ascensore che collega a tutti i piani della sede principale. L'ingresso, l'unico dedicato all'utenza con problemi di deambulazione o comunque con necessità di salita assistita (mamma con passeggino, persona con deambulatore, persona su sedia a rotelle, persona al momento inabile, ecc.), è chiuso da una serranda e sul vetro è apposto un foglio che avvisa in caso di problemi di mobilità di chiamare i numeri del comune. Quindi un cittadino orvietano per entrare a casa sua, la casa comunale, deve chiamare un ufficio che deve smettere di lavorare e andare a aprire (e richiudere) l'accesso, salire, e poi quando ha finito farsi riaprire (e richiudere) l'accesso a pian terreno. L'ascensore in questione serve tutti i piani e i dipendenti lo usano per spostarsi da un piano all'altro. Quindi se come dice la sindaca Tardani "l'ascensore è chiuso per evitare contagi Covid", l'utenza (che poi è già abituata a prendere ascensori e sa benissimo come ci si comporta a bordo) è a rischio contagio, ma non gli impiegati, liberissimi di usarlo tutto il giorno. Inoltre se come dice la sindaca "se apro l'ascensore mi si riempie il comune di gente" è oltremodo curioso come invece il portone principale del palazzo, su via Garibaldi, sia aperto a tutti, senza alcun controllo, senza filtri, e quindi potenzialmente il comune si può "riempire di gente lo stesso", in ogni momento.Accessibilità zero al portone principale di via Garibaldi. L'ingresso principale del comune presenta tre scalini, un ingresso, e poi due scalate a scale basse, ma pur sempre scale, che non sono assistite dal alcun corrimano (vedi foto sotto) per cui è logico pensare che un disabile o una persona con problemi (o la mamma con il passeggino) non vi possa aver facile accesso (non è prevista alcuna rampa). Ma c'è di più, sul portone principale, non è indicato l'altro accesso, quello facilitato.La situazione alla sede decentrata di via Roma non è migliore. Qui molti cittadini al momento alle prese con rinnovi di certificati elettorali o operazioni di anagrafe hanno riferito di impiegati che "lavorano dalla finestra" o peggio "sulla piazza", perché nella mattina di giovedì 17 "mancava l'addetto al triage". E il comune, per chi ha bisogno di ritirare un nuovo certificato elettorale in vista del referendum del 20 e 21 settembre, ha "ideato" una specie di scatolone (vedi foto sotto) dove lasci il vecchio, poi sarai chiamato quando è pronto il nuovo.La scalinata internaL'ingresso principale