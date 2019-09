Avevano una pistola nel bar: arrestati madre e figlio

Nascondevano una pistola nel loro bar. Madre e figlio, titolari di un bar in zona Campo dell'oro a Civitavecchia, sono stati arrestati dalla polizia perchè detenevano illegalmente, all'interno dell'esercizio, una pistola «Bernardelli», modello 60, calibro 22, con matricola abrasa e completa di caricatore con 8 proiettili. L'arma è stata sequestrata e sono in corso accertamenti volti a verificare se la pistola sia stata utilizzata o meno per commettere reati. Al momento i due si trovano alla casa circondariale Aurelia in attesa di essere interrogati dal Gip. L'arresto rientra nella più ampia operazione di controllo anti-movida svolta dalla polizia nel weekend lungo il litorale di Civitavecchia. Le verifiche nel complesso hanno portato all'identificazione di 110 persone identificate e al controllo di 60 veicoli. Gli esercizi controllati sono stati invece otto, alcuni dei quali nelle zone periferiche adiacenti al litorale.

