Via del Mare, partito lo sfalcio di cespugli e piante infestanti

Giardinieri al lavoro dall'altro giorno sulla via del Mare, nel X Municipio, per il taglio dell’erba alta e lo sfalcio delle piante infestanti che da mesi ostacolavano la visibilità agli automobilisti. A dare la notizia attraverso i social è stato l’ex capogruppo 5 Stelle in Campidoglio, Paolo Ferrara: «Era ora». L’intervento è stato deciso dal Campidoglio dopo le tante segnalazioni da parte di automobilisti e centauri inviate sia al X Municipio che direttamente al Comune. «Era ora lo diciamo noi che questa strada la percorriamo tutti i giorni, anche più volte – rispondono i cittadini – ora aspettiamo la potatura degli alberi sull’intero tratto della strada prima che, come è successo la primavera scorsa a Ostia, siano costretti a intervenire i vigili del fuoco per evitare che qualche grosso ramo crolli e colpisca qualche automobilista o, peggio, qualche scooterista». Le piante infestanti e l’erba cresciute a dismisura erano diventate un impedimento per la visuale di migliaia di pendolari. «L’ultimo intervento concludono i viaggiatori – risale a circa un anno fa quando il X Municipio decise di tagliare un po’ di erba e qualche arbusto».

