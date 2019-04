Ostia, controlli in locali e ristoranti: scoperte due attività con lavoratori in nero

Blitz dei carabinieri nei locali commerciali e nelle attività ristorative. In particolare nel corso dei controlli, i militari, coadiuvati dal personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, hanno ispezionato numerose attività ad alta frequentazione turistica: due di queste sono risultate inosservanti delle norme che disciplinano il settore.



Nella prima, che si trova in viale della Marina, è stata accertata la presenza di 3 dipendenti non contrattualizzati, mentre nella seconda, in via Senofane, 13 lavoratori sono risultati in nero.

Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 30.000 euro e l'Autorità amministrativa, nel caso più grave, ha disposto anche l'immediata sospensione dell'attività imprenditoriale fino al ripristino delle adeguate condizioni di legge. © RIPRODUZIONE RISERVATA