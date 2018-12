Ostia prepara il Capodanno: festa in piazza Anco Marzio con gli Abba Celebration

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per festeggiare il Capodanno il Municipio X ha scelto la consuetudine che vuole protagonista la piazza. E sarà piazza Anco Marzio ad accogliere quanti decideranno di trascorrere l'ultimo dell'anno insieme all'insegna della buona musica. A partire dalle 22.30, sul palco saliranno gli Abba Celebration, un gruppo italiano che interpreta ormai da anni i brani celebri della band svedese. Lo comunica il Municipio X in una nota. «I quattro musicisti, due donne e due uomini, proprio come gli Abba originali, - prosegue la nota - sono gli unici al mondo ad essere stati autorizzati ad eseguire le loro composizioni. Sarà così possibile ascoltare, tra l'altro, Mamma mia, Waterlooo, Dancing Queen, Fernando, Gimme Gimme, Sos.A mezzanotte, al Pontile, giochi pirotecnici a basso impatto acustico e a seguire, ancora piazza Anco Marzioospiterà di nuovo la musica con i Sound California Oro, un gruppo che eseguirà classici italiani, un repertorio anche questo da cantare tutti insieme. Proseguono intanto le iniziative patrocinate dal Municipio X per il Natale. Edomenica 23 dicembre, nella Chiesa di San Leonardo da Porto Maurizio, ultimo dei tre concerti gospel con Marcello Cirillo e Demo Morselli e il gruppo di vocalist e musicisti che tanto successo hanno registrato nelle precedenti performance.