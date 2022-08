Ostia, negozio di poke dato alle fiamme: l'ombra del racket torna sul litorale

Prima hanno cosparso l'esterno del locale con della benzina, poi hanno appiccato il rogo. Fiamme all'alba a Ostia in un negozio di poke - piatti di riso a base di pesce crudo e verdure - in via Pietro Rosa. Un vasto incendio ha distrutto il locale, molto frequentato negli ultimi tempi. E sul litorale torna l'allarme racket.

Ne sono sicuri gli inquirenti che indagano sull'incendio: all'esterno del negozio, infatti, sono state trovate tracce evidenti di liquido infiammabile, presumibilmente benzina. Tutto è accaduto intorno alle 4, quando i residenti della zona sono stati svegliati da un forte boato. Le fiamme hanno distrutto l'attività commerciale, ora inagibile. Sul caso indaga la polizia di Ostia: sul posto si sono svolti i rilievi degli agenti della Scientifica ma sull'origine dolosa dell'incendio non ci sono dubbi.

Un episodio che ha un suo peso specificio in un territorio, quello del X Municipio, dove - forse - le associazioni organizzate del crimine sono tornate ad alzare la testa.