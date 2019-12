Roma, Ostia, scatta “Natale sicuro” anche nelle piazze dei clan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scatta l’operazione “Natale Sicuro” anche a Ostia, sul litorale di Roma e considerato uno dei quadranti più difficili - sotto il profilo della criminalità - dell’intera Capitale. Controlli intensificati che si aggiungono a quelli che senza soluzione di continuità i carabinieri del Gruppo Ostia stanno portando avanti da tempo. In piazza Gasparri, il feudo dei clan vecchi e nuovi che tentano di “prendersi” il territorio, i militari del comando di viale Zambrini sono una presenza ormai fissa. Lo Stato a Ostia Nuova c’è ed è questa la certezza su cui si basano i cittadini che vivono in quella zona dove fino a poco tempo fa Fasciani e Spada erano nomi “impronunciabili”. «Ora ci sentiamo al sicuro - dice Angelica, residente di via Marino Fasan - uscire di casa e sapere di trovare i carabinieri in strada per noi è importante, li sentiamo davvero vicini. Adesso sono diventati il nostro punto di riferimento». Con l’operazione “Natale Sicuro” il dispositivo verrà rinforzato, soprattutto nei nodi nevralgici dello shopping.«Siamo in strada per essere vicini alla gente e alla cittadinanza - sottolinea il colonnello Pasqualino Toscani, comandante del Gruppo Carabinieri Ostia - sono molti i cittadini che vedono le nostre uniformi come divise amiche. Il controllo è a tappeto e a 360 gradi su tutto il territorio: dal litorale all’entroterra». Un quadrante della Capitale e a ridosso della Capitale vasto e complicatissimo quello che ricade nella giurisdizione del Gruppo Ostia che si estende dal Lido (e in tutto il X Municipio) fino a Bracciano e fino ad alcuni dei principali comuni dell’area metropolitana. Centinaia i carabinieri in servizio sul territorio, con il supporto dei reparti speciali come le unità cinofile o il nucleo anti-sofisticazione. Nel dispositivo, fortemente voluto dal Comando Provinciale dell’Arma, saranno sorvegliati speciali i grandi centri, ma anche le frequentatissimi strade dello shopping. Da via delle Baleniere, all’isola pedonale di piazza Anco Marzio fino alla grande distribuzione degli shopping center lungo la via Portuense. Il piano “Natale sicuro” si affianca alla già operativa task force, «ad alto impatto» voluta dal ministro dell’Interno, pianificata nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica del 15 novembre scorso, nei quartieri dove maggiore è presente lo spaccio di stupefacenti. L’operazione “Natale Sicuro” prevede il rafforzamento della presenza dei carabinieri che saranno impegnati sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini impegnati nelle compere pre-natalizie e maggiori pattuglie sul territorio che andranno a coprire le zone maggiormente frequentate in occasione delle festività.E il bilancio è più che positivo. Quasi cifre record per i carabinieri di Ostia. Stringenti anche i controlli dei Carabinieri sui punti nevralgici delle consolari con numerosi posti di blocco per contrastare l’abuso di alcol e droga; solo ieri sono state identificate 193 persone, controllati 87 veicoli, elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada e segnalati 3 giovani alla Prefettura di Roma quali assuntori di sostanze stupefacenti. Cinque arresti solo nelle ultime ore. Sono finiti in manette: un 24enne che aveva rubato in un centro commerciale; una 40enne di Ostia Nuova per evasione dai domiciliari e un pusher 46enne di Acilia. A Ponte Galeria, sono finiti in carcere madre e figlio sorpresi a rubare pezzi dalle auto in sosta.