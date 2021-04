21 Aprile 2021

di Moira Di Mario

(Lettura 3 minuti)







È tornata a zampillare la Fontana dello Zodiaco a Ostia. Uno dei simboli del mare di Roma, il biglietto da visita per chi arriva dalla Cristoforo Colombo, è stato restituito ai cittadini dopo cinque anni di chiusura. L'accensione dei giochi d'acqua, al termine dell'inaugurazione ieri pomeriggio da parte della sindaca capitolina Virginia Raggi, insieme alla presidente di Acea, Michaela Castelli e alla presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo. «Dopo anni di degrado (almeno cinque ndr) questo gioiello torna a zampillare grazie al lavoro del Comune di Roma, di Acea, Areti e della Sovrintendenza capitolina ha esordito la Raggi alla vigilia del 2774esimo Natale di Roma facciamo questo regalo ai cittadini».

Insieme alla fontana, il X Municipio e il Campidoglio, hanno restaurato anche la Rotonda, il balcone preferito dai lidensi per guardare e godersi i tramonti sul mare. «Sono particolarmente legata a questa fontana ha detto la presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo venivo qui d'estate da bambina, ho dei ricordi molto belli». Soddisfatti i cittadini che dopo lo spostamento delle transenne installate per l'inaugurazione a numero chiuso con tanto di diretta streaming con riprese dall'alto di un drone, hanno voluto toccare con mano la nuova vita dell'opera. Poco più di un centinaio i lidensi presenti. «Finalmente possiamo di nuovo salire sulla Rotonda e goderci lo spettacolo della Fontana commentava ieri un gruppetto di quarantenni qui abbiamo fatto e ricevuto le nostre prime dichiarazioni d'amore con uno scenario naturale mozzafiato. Peccato solo aver saputo solo due ore fa della decisione della Raggi di anticipare ad oggi il taglio del nastro».

SICUREZZA

L'inaugurazione era infatti prevista oggi alle 10,30, ma gli impegni per il Natale di Roma hanno costretto la sindaca a rivedere il programma. Lo Zodiaco e la Rotonda erano inaccessibili per motivi di sicurezza dal 2016. La recinzione in ferro che ne impediva l'ingresso era stata sostituita tre anni fa con una copertura in legno bianco, eliminando totalmente alla vista la fontana e l'intera terrazza. Poi lo scorso anno l'avvio dei lavori, costati complessivamente circa 630mila euro. Gli interventi hanno consentito di restaurare la pavimentazione della rotonda e di reintegrare le tessere del mosaico bianco e nero che raffigurano i dodici segni zodiacali e la rosa dei venti. Sistemate inoltre la scalinata di accesso e la balaustra di protezione che affaccia sul mare. Ripristinate le vasche e riattivata la fontana anche con i giochi d'acqua che erano stati la peculiarità dell'opera dopo la sua costruzione.

SCENOGRAFIA

Giochi d'acqua che sono diventati ancora più scenografici dall'illuminazione artistica, grazie a nuovi impianti tecnologici all'avanguardia. Previsto un sistema di interruzione dei getti d'acqua in caso di vento forte. Realizzato anche un nuovo sistema di raccolta dell'acqua piovana. Installati la settimana scorsa i cosiddetti panettoni ai piedi della scalinata per vietare la sosta alle auto e alle moto. Una decisione che solo alcuni giorni fa aveva scatenato un mare di polemiche tra i cittadini. «Sono saltati una cinquantina di parcheggi», avevano lamentato. A febbraio scorso, poi, quando erano in fase di installazione le telecamere di video sorveglianza sul lungomare, il X Municipio ha deciso di collocare gli occhi del grande fratello anche a ridosso della fontana. Un modo per scoraggiare i vandali e per cercare di tutelare un'opera appena restaurata. Costruita nel 1955 su progetto di Pierluigi Nervi, la Rotonda, come la chiamano familiarmente i lidensi, è tornata ad essere l'orgoglio di Ostia dopo anni di abbandono e degrado.