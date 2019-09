Da giovedì a Ostia il primo eco-festival contro la plastica in mare con dibattiti e giochi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via giovedì 5 settembre «Plasticad'A-Mare», il primo eco festival plastic free della Capitale, in programma al Porto Turistico di Roma, ad Ostia, fino all'8 settembre. Organizzato da Doc Live, con la partecipazione di W Italia e PolarQuest, l'evento rientra nel programma dell'Estate Romana 2019, promosso da Roma CapitaleAssessorato alla Crescita culturale. Obiettivo, sensibilizzare e formare sul tema dell'inquinamento massiccio della plastica a discapito dei mari. Attività e dibattiti si affiancheranno a performance, laboratori per grandi e bambini, esposizioni di artigiani, designer, concerti. Il tutto per imparare e diffondere nuove pratiche di raccolta e riciclo creativo.Tra gli eventi di giovedì, «Mediterraneo in trappola, come salvare il mare dalla plastica». Il 6 il dibattito organizzato da Oceanomare Delphis Onlus che presenta il progetto di ricerca sui Delfini Capitolini; il 7 »Cuore ecogreen« con dibattiti, musica, installazioni e street art. La giornata conclusiva di domenica 8 sarà dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati. Gruppi di lavoro saranno guidati da naturalisti e biologi del Wwf Litorale Lazio che, distinguendo materiali naturali da quelli inquinanti di origine umana, proporranno una raccolta ordinata di ciò che è biodegradabile.«La manifestazione si propone - spiega Nadia Di Mastropietro ideatrice e curatrice dell'evento - da un lato, di sensibilizzare un pubblico vasto ed eterogeneo, rispetto all'impatto della plastica sugli ecosistemi marini, dall'altro di mostrare alcuni fra gli artisti che hanno affrontato il tema in maniera creativa, trasformando e riutilizzando la plastica nei modi più diversi«.