Roma, si ribalta con l'escavatore muore titolare di una ditta edile di Affile

Incidente sul lavoro ieri ad Affile, in provincia di Roma. Ieri intorno alle 11, un uomo, 63anni, proprietario di una ditta edile, mentre manovrava un escavatore nel corso di alcune operazioni di scarico si è ribaltato all'interno del macchinario. Ferito gravemente è stato portato in codice rosso in eliambulanza al Policlinico Umberto I ma per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto intorno alle 18. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Affile per capire la dinamica dell'incidente e il nucleo ispettori della Asl che stanno verificando il rispetto delle condizioni di sicurezza nel cantiere ed eventuali irregolarità. Le indagini sono in corso.