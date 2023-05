Affile, incendio in una casa all'alba: due persone salvate dai pompieri

Alle ore 06:40 circa di questa mattina, la squadra dei vigili del fuoco 14/A del distaccamento di Subiaco, con l'ausilio di un'autobotte, è intervenuta presso il Comune di Affile in Via Colle Meridiano. Per l'incendio al piano terra di un'abitazione, sono state tratte in salvo due persone, di cui una disabile, e messe a disposizione del personale sanitario del 118. Anche i Carabinieri della zona sono arrivati sul posto per accertare i fatti. I due cani dei proprietari, fratello e sorella anziani, abbaiando molto forte hanno richiamato la loro attenzione quando è divampato il fuoco e il fumo dalla cucina della loro casa, contribuendo a svegliarlo e dare l'allarme. Il rogo è scaturito forse per un corto circuito o un elettrodomestico andato a fuoco.