Lazio, open day vaccini: chi può andare e quali dosi (da Pfizer ad AstraZeneca) vengono somministrate

Prenotazione vaccini addio. Con gli «open day» non c'è più bisogno di fissare un appuntamento attraverso il sito della regione Lazio. Il modello è quello preso dall'Inghilterra, dove lì si chiamano V-days. E la «v» sta per vaccines (vaccini, appunto). La prima Asl a sperimentare questa modalità di vaccinazione è stata quella di Rieti al centro vaccinale anti-covid19 della Caserma Verdirosi: ed è stato un successo. Nessuna fila, fanno sapere dall'azienda sanitaria locale, e niente assembramenti. Risultato raggiunto. E così gli Open Days potrebbero essere replicati nelle Asl di Roma già dal prossimo weekend. La Pisana ci sta pensando. Ma ci sono delle preccupazioni: Rieti è sicuramente un centro più piccolo e poi, c'è da dire, che molti reatini sono venuti a Roma per la vaccinazione.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS AstraZeneca, seconda dose: ecco cosa accade (dopo lo stop Ue) a chi... ROMA Vaccini Lazio, i punti di somministrazione a Latina, Frosinone, Rieti... ROMA Prenotazioni vaccini Lazio, quando toccherà alle fasce 50-53... FOCUS Vaccino Johnson&Johnson in Germania solo agli over 60: giovani su... IL FOCUS Pfizer e Moderna, la seconda dose estesa a 42 giorni: la...

Come funziona - Gli Open Days per i vaccini sono giornate in cui si vaccina senza interruzione e senza bisogno di prenotazione. Vista l'adesione ottenuta dalla Asl di Rieti, sabato 15 e domenica 16 maggio si replicherà nel capoluogo reatino. Chi può andare? Possono andare tutti i cittadini del Lazio. E, grazie a questa modalità, Rieti ha superato quota 60.000 mila dosi di vaccino somministrate (60.472).

Quale vaccino - Astrazeneca è il vaccino che è stato somministrato a Rieti lo scorso weekend. In due giorni sono state somministrate 1.030 dosi del farmaco anglo-svede, di cui 600 con prenotazione sul posto. «Grazie al lavoro svolto dal personale sanitario e amministrativo presente, non ci sono state attese all’ingresso, sia per i cittadini muniti di prenotazione che per i tanti che hanno aderito all’Open Days», sottolinea il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo. In totale, quindi, mille persone vaccinate in due giorni. Quanto hanno impiegato? Poco più di venti minuti ognuna.

AstraZeneca, seconda dose: ecco cosa accade (dopo lo stop Ue) a chi deve farla. Contratto in vigore fino alla consegna dell'ultima fiala

Chi può andrare - Negli Open Days per i vaccini organizzati dalla Asl di Rieti sabato 8 e domenica 9 maggio è stata data la possibilità di vaccinarsi a tutte le persone che hanno più di 50 anni. E questo nonostante la campagna di vaccinazione nel Lazio attualmente vede la possibilità di prenotarsi solo per chi ha 54-55 anni. Anche se, a giorni, si dovrebbe aprire alla fascia dei 52-53 anni.

Ultimo aggiornamento: 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA