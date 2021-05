Vaccino Johnson&Johnson in Germania solo agli over 60: giovani su base volontaria

Il vaccino Johnson & Johnson in Germania sarà somministrato ai pazienti sopra i 60 anni. Lo scrive la Dpa, riferendo della decisione dei ministri della Salute dei Laender insieme al ministro Jens Spahn. I giovani potranno ricevere questo prodotto su base volontaria con la consulenza medica. Come Astrazeneca, anche Jonhson & Johnson è stato liberalizzato.

Il caso Astrazeneca

Intanto Thierry Breton, commissario per il commercio interno della Ue ha annunciato: «Per AstraZeneca non abbiamo rinnovato l'ordine dopo giugno. Vedremo cosa succederà». Il vaccino sviluppato dall'Università di Oxford e prodotto e commercializzato da AstraZeneca, inizialmente rappresentava la grande speranza per l'Europa e per l'Italia.E nel Regno Unito, in effetti, dove la vaccinazione è stata molto più veloce, la metà delle persone immunizzate ha ricevuto AstraZeneca; questo ha consentito ai britannici di ripartire prima delle nazioni dell'Unione europea dove per la segnalazione di un limitato numero di rare trombosi tra i vaccinati le autorità di controllo hanno prima sospeso la somministrazione, poi portato a un limite di età (Aifa raccomanda quel prodotto solo per gli over 60). Di fatto molte regioni stanno offrendo AstraZeneca anche agli under 60, ma si è creata molta diffidenza, ingiustificata visti i risultati del Regno Unito, che sta rallentando le immunizzazioni. Al momento in Italia ci sono 1,5 milioni di dosi di AstraZeneca inutilizzate. In totale il primo ordine prevede la fornitura di 40 milioni di dosi, ma la scarsa regolarità delle forniture ha portato a uno scontro con la Commissione europea che ha fatto causa alla mutlinazionale anglosvedese.

