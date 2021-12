Omicron, un positivo nel borgo: il sindaco del Comune vicino fa il tampone gratuito a tutti i cittadini

Una favola di Natale a lieto fine tra due sindaci della Valle dell’Aniene, vicino Subiaco, che riporta la serenità in un piccolo borgo montano. Un mutuo soccorso per tranquillizzare i residenti allarmati dal contagio Covid nell’unico bar del paese. A lanciare l’Sos è stato il sindaco di Canterano, caratteristico borgo montano di 350 anime vicino Subiaco e a raccoglierlo il primo cittadino – infermiere di Cineto Romano. Una solidarietà di Natale a lieto fine che ha ridato spensieratezza e voglia di uscire a tante persone, allarmate per il contagio da Covid: “Erano tutti impauriti per un contagio di Covid nell’unico bar del paese – racconta il sindaco di Canterano, Aldo Todini – non potevo aspettare la trafila burocratica fatta di ricette e prenotazioni nei vari drive – in della Asl, così ho chiesto a Massimiliano Liani sindaco di Cineto , un Comune a poca distanza da noi, se poteva aiutarmi.

E' venuto in paese abbiamo allestito un ambulatorio al centro anziani e coadiuvato da due vigili urbani, il nostro e quello di Cineto, ha fatto gratis i tamponi rapidi ad oltre 60 persone. Sono risultati tutti negativi e così potranno passare un sereno Natale e in paese è tornata la tranquillità. Ha riaperto anche il bar dopo una disinfestazione ed è’ in buone condizioni la persona positiva che aveva fatto due dosi di vaccino ed ha evitato pericolose conseguenze per il contagio. Non ha particolari problemi e presto finirà la sua quarantena domiciliare”. Se il mutuo soccorso natalizio ha funzionato, per il sindaco infermiere di Cineto Romano effettuare i tamponi non è una novità. Lo scorso anno a novembre in piena pandemia li fece a tutta Cineto, oltre 600 residenti, sempre coadiuvato dal vigile urbano del paese, in un locale comunale debitamente attrezzato. Il “ Messaggero” raccontò l'iniziativa e una emittente radiofonica francese arrivò a Cineto per raccontare la storia italiana del sindaco infermiere, che ancora oggi continua . “Per me è stato un gesto naturale- dice Massimiliano Liani, il sindaco infermiere di Cineto – non potevo non aiutare i residenti di Canterano e quando il sindaco mi ha chiamato, abbiamo organizzato tutto in poco tempo. Ancora oggi anche a Cineto ai residenti che hanno problemi effettuò i tamponi rapidi e così cerchiamo di affrontare i tanti problemi dei piccoli Comuni di montagna che sono lontani dai grandi centri attrezzati con i vari servizi sanitari”.