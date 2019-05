Roma, stop ai cestini di plastica: in centro arrivano i nuovi di ferro

Via i bustoni di plastica trasparenti, arrivano in centro storico nuovi cestini per l'immondizia in ferro. Ad annunciarlo è la sindaca di Roma Virginia Raggi postando l'immagine del nuovo prototipo, che mantiene comunque degli spazi di trasparenza. «Finalmente nel centro di Roma metteremo nuovi cestini in ferro per sostituire quelle orribili buste di plastica trasparenti che spesso si rompono lasciando cadere a terra i rifiuti - scrive la sindaca su Fb -. Questo che vedete in foto è un prototipo che stiamo ultimando di progettare con la Soprintendenza di Stato nel rispetto della normativa anti-terrorismo. Anni fa, dopo l'innalzamento dei livelli di sicurezza antiterrorismo, in Italia i vecchi raccoglitori sono stati sostituiti con buste di plastica totalmente trasparenti. Una volta approvato da tutti, il nuovo modello sostituirà gli attuali che non piacciono a cittadini e turisti in modo da coniugare sicurezza, decoro e praticità. Oltre a questo, sempre insieme alla Soprintendenza, stiamo studiando anche cestini per le deiezioni canine e piccoli posacenere per le sigarette che aiuteranno tutti a tenere più pulita la nostra città

