NETTUNO - Ultimo giorno dell'anno amaro per un ragazzo affetto da gravi patologie, uscito con la sua bicicletta elettrica nel centro della città. Fermatosi a bere ad una fontanella, il giovane lasciava per pochi secondi il mezzo appoggiato a un palo della luce. In quel momento un malvivente cogliendo l'attimo, si appropriava della bici dandosi alla fuga. In quel momento una volante del commissariato di polizia Anzio Nettuno, si avvicinava al ragazzo, che con fatica riusciva a spiegare agli operatori i fatti. I poliziotti, con l'ausilio di immagini ricavate da una telecamera e altre informazioni acquisite sul posto, riuscivano dopo tre ore, a rintracciare l'autore del furto e successivamente a recuperare la bicicletta in zona Corso Italia ad Anzio. Il responsabile, denunciato per furto, è risultato un cittadino marocchino di 30 anni, con precedenti penali. «La cosa più importante è stato restituire la bicicletta e il sorriso al giovane nettunese», hanno detto gli agenti alla famiglia del giovane.

