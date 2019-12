Era certo di passare inosservato: tanto gli attrezzi per scassinare li aveva nascosti nella borsa della racchetta da tennis. Invece questo trucco non è bastato. I Carabinieri della Stazione Roma Salaria, impegnati nel piano straordinario “Natale Sicuro”, lo hanno arrestato mentre camminava in un giardino privato di una casa, in via di Villa Ada. E' un cittadino albanese di 25 anni, che dovrà rispondere dell'accusa di tentato furto in abitazione. I Carabinieri hanno bloccato l’uomo davanti la porta d’ingresso. La perquisizione sul 25enne, ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare un vero e proprio kit da scasso, composto da piede di porco, tronchese, passamontagna, corda, guanti, chiavi e grimaldelli, il tutto occultato nel fodero di una racchetta da tennis. L’arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA