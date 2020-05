Movida fuori controllo a Trastevere: assembramenti e caos in strada

Un sabato notte senza regole, a Trastevere, nel cuore della movida capitolina. Migliaia di giovani, molti senza mascherina, si sono riversati per i vicoli, senza rispettare minimamente le distanze di sicurezza. E questo nonotante la presenza delle forze dell'ordine che, però, non hanno avuto alcun effetto deterrente. In piazza Trilussa, due camionette, una della polizia e dei carabinieri, con centinaia di giovanissimi seduti sulle scalinate, ma anche lungo ponte Sisto.



Di tanto in tanto gli agenti in divisa invitavano i giovani ad allontanarsi, ma questo serviva qualche minuto. Poco dietro, in vicolo del Cinque, le resse erano di fronte a tutti i locali, che, al loro interno, cercavano di far rispettare quanto previsto in materia di contenimento del Coronavirus. Vicolo della Scala, via della Scala, via Benedetta invase da tantissimi under 25, oltre che dagli spacciatori, che qui sono tornati ad operare. Blindata anche Santa Maria in Trastevere, anche se, poco dietro, a piazza San Calisto e piazza San Cosimato c'erano gruppi che trascorrevano la serata come se il Coronavirus non fosse mai esistito.

