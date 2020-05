E' stata filmata con i telefonini dai residenti la rissa di Pescara che ha rovinato il ritorno della movida. Venerdì notte i locali non hanno fatto in tempo a riaprire che, complice quasi certamente l'alcol, si è scatenata una rissa. Fra l'una e trenta e le due, in zona piazza Muzii, si è di nuovo assistito al far west. Offese, urla e poi spintoni, calci e pugni. Di conseguenza, assembramenti a non finire. Il delirio assoluto, insomma, che anche stavolta, come già accaduto in passato, è stato ripreso interamente dai telefonini di alcuni residenti, che da anni chiedono soltanto di poter riposare. Sono state allertate le forze dell'ordine, ma quando sono arrivate sul posto, era già tutto finito. I filmati girati serviranno ora a ricostruire e a capire cosa sia successo. Di sicuro l'esatto contrario di quanto era stato chiesto nel corso dei vari appelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA