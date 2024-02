Lunedì 26 Febbraio 2024, 07:00

PERUGIA - L’ultima puntata di malamovida arriva del centro, zona via Alessi. I racconti della notte tra sabato e domenica parlano di una violentissima rissa in strada, all’esterno di un locale, che avrebbe visto coinvolti alcuni giovani. C’è chi parla anche di resti piuttosto evidenti delle botte, tra cui occhiali spaccati e anche sangue lungo il marciapiede.

Racconti indirettamente confermati dall’intervento congiunto di polizia e carabinieri per placare le persone che si sono affrontate e picchiate e anche con due giovani che sono finiti in ospedale per farsi curare le ferite causate proprio dalla follia esplosa all’improvviso in una zona molto frequentata da giovani per la presenza di vari locali. Sul caso stanno indagando in particolare gli agenti della squadra volante, per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Va detto come l’arrivo delle forze dell’ordine particolarmente veloce abbia permesso di bloccare una situazione che correva il rischio di degenerare in modo ancora più grave. Un arrivo particolarmente rapido dovuto al fatto che erano in corso specifici controlli del territorio disposti per il fine settimana dalla questura e che hanno visto l’azione anche di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale in un dispositivo coordinato interforze.

Controlli disposti proprio per cercare di ridurre al minimo gli effetti negativi della movida violenta ma anche le problematiche relative a imbrattamenti e rumori che spesso accompagnano le notti del fine settimana in particolare nella zona dell’acropoli. Un dispositivo che dunque ha funzionato non solo nei controlli svolti, ma anche nell’intervento d’emergenza per bloccare la follia in strada.