Roma, Pigneto. Rubano la borsa nel locale: il ristoratore li insegue e viene pestato

Caos e paura ieri in via del Pigneto, uno dei luoghi della movida di Roma. Il ristoratore di un locale è stato pestato da una coppia che aveva rubato la borsa a una cliente. Lui cittadino romeno di 24 anni, lei una 20enne romana hanno approfittato di un momento di distrazione di una cliente per rubarle la borsa. Subito dopo, la fuga a piedi. Ma il proprietario del ristorante non si è arreso e ha inseguito la coppia di fidanzati: raggiunti i due però è stato preso a calci e pugni. Nel frattempo una “gazzella” dei Carabinieri è intervenuta e i ladri sono stati arrestati con l’accusa di rapina in concorso.

