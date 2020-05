Sfondano la vetrina di un bar, ma i rumori attirano i carabinieri: scatta inseguimento a Ponte Milvio

Sfondano la vetrina di un bar nella zona di Ponte Milvio per fare razzia del locale, ma i rumori attirano una pattuglia di carabinieri . Una volta colti in flagrante dai militari, i due ladri si danno alla fuga a piedi. Scatta l'inseguimento e l'arresto. I malviventi,

Avevano appena sfondato la vetrina di un bar, in quel momento chiuso al pubblico, dove stavano per fare razzie, ma sono stati interrotti dai carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio. I militari, in servizio di pattuglia e di passaggio poco lontano dal locale in via Orti della Farnesina, sentito un improvviso rumore sordo, si sono avvicinati alla zona, sorprendendo i ladri - - mentre stavano per entrare nell'esercizio commerciale. Alla vista dei carabinieri, i ladri si sono dati alla fuga a piedi, ingaggiando con i militari un inseguimento conclusosi poco lontano. Arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato, i due sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.

un cittadino del Kosovo di 41 anni e un romano di 42 anni, entrambi con precedenti, sono finiti in caserma.