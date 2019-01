Esplosione nella villetta alla vigilia di Natale: morto un uomo di 55 anni

Esplosione in una villetta vicino Roma, morto il proprietario. Piero Papacci, 55 anni, è deceduto ieri sera alle 22,15 in ospedale, al Sant'Eugenio di Roma. L'uomo era nella mansarda della villetta di via Selvanova a Velletri, dove nel pomeriggio della vigilia di Natale si è verificata un'esplosione in seguito a una fuga di gas. L'uomo è deceduto in ospedale dove era stato ricoverato d'urgenza. Sul posto quel giorno sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Velletri. Ancora sconosciute le cause che hanno provocato la fuga di gas, difficle fare sopralluoghi perché la mansarda è completamente crollata. Si pensa a un tubo difettoso che alimentava la cucina.



Papacci, autotrasportatore, aveva riportato gravissime ustioni nel 70 per cento del corpo e gravi traumi a causa del crollo del tetto.

Ultimo aggiornamento: 11:50

