Roma, cade dalle scale del poliambulatorio a piazza Apollodoro e muore: è un giornalista tedesco di 83 anni

Un uomo di 83 anni è morto dopo essere caduto dalle scale nell'edificio che ospita un poliambulatorio della Casagit e convenzionato con altre assicurazioni, in piazza Apollodoro a Roma. A dare l'allarme un'infermiera spiegando che la persona non era cosciente. Inutili i soccorsi del 118.

Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi. L'uomo avrebbe accompagnato la moglie per una visita, poi avrebbe preso l'ascensore fino al terzo piano dove si trovano degli uffici vuoti e si sarebbe gettato dalla tromba delle scale. Ipotesi su cui sono in corso accertamenti. La vittima sarebbe un giornalista tedesco, coem si apprende da fonti di polizia che indagano sulla vicenda. Tra le ipotesi quella del suicidio o dell'incidente. Al vaglio le immagini della videosorveglianza interna.



