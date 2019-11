Bimbo cade dal quarto piano e muore: secondo episodio nello stesso quartiere in 24 ore

Edward Popadiuc, un bambino di tre anni, è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di casa. Il piccolo era appena tornato dalla sua festa di compleanno organizzata all'asilo dai compagni di classe. Quella stessa mattina il padre aveva pubblicato il viso sorridente del figlio su Facebook scrivendo: «Buon compleanno, amore di papà». Si tratta del secondo incidente di questo tipo avvenuto nello stesso isolato di Londra nel giro di 24 ore.

La tragedia. Mary Da Costa, Manager dell'asilo Little Aisha Nursery, ha raccontato la dinamica dell'incidente: «Venerdì 1 novembre, Edward stava celebrando il suo terzo compleanno - il suo primo compleanno con noi. Edward se ne era andato felice e sorridente, ma sfortunatamente poco dopo aver lasciato la scuola materna per tornare a casa è caduto dal quarto piano». Data la vicinanza della scuola materna alla casa di Edwards, i membri dello staff di Little Aisha sono stati i primi a soccorrere Edward, ma il piccolo è morto poche ore dopo all'ospedale della zona. Il giorno prima, un bambino di 18 mesi di nome Ali è morto dopo essere caduto dal nono piano di Stellar House a Tottenham, probabilmente a causa di una finestra difettosa.

L'indagine. Duygu Agac, il papà del piccolo Ali, aveva chiesto di aprire un'indagine sulla dinamica dell'incidente, dicendo che in precedenza aveva fatto ripetute denunce al suo consiglio locale per "serrature difettose e rotte" alle finestre del suo appartamento nel blocco di 20 piani . Agac aveva detto al London Evening Standard: «Avevo segnalato la finestra. Il consiglio venne come un'emergenza, ma pensarono che ci fosse un problema con la cornice della finestra, ma non lo era, era la maniglia che si blocca. 'Dovevano venire a ripararlo questa settimana. Quando arrivarono, chiusero la finestra ma la maniglia non si bloccò. Vogliamo un'indagine completa». Parlando di suo figlio, ha aggiunto: «Era un ragazzo meraviglioso ... Ho il cuore spezzato».

