Muore d'infarto in centro a Verona, passanti e turisti si fanno un selfie

Un uomo di circa 50 anni è morto a causa di un infarto sulle scale di Riva San Lorenzo, vicino a Ponte della Vittoria, in centro a Verona, sotto gli occhi dei molti passanti e turisti in visita domenica nella città scaligera. Passanti e turisti che si sono avvicinati ai soccorritori per osservare quell'uomo che stava morendo a causa del malore fatale, osservando da vicino la sofferenza di quell'uomo, scattando selfie. La presenza di tante persone ha di fatto ostacolato i soccorsi giunti con un’auto medica e con i mezzi dei vigili del fuoco, un’ambulanza e la polizia.

L'uomo, nonostante i tentativi di rianimarlo, è morto tra le braccia dei soccorritori a causa di quel malore che non gli ha lasciato scampo.

