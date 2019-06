Roma, armato di ascia aggredisce la moglie in casa: arrestato 51enne moldavo

Ha aggredito armato di un'ascia la moglie, una cittadina moldava 50 anni, dopo averla minacciata di morte a seguito dell'ennesima lite, scoppiata per futili motivi. È accaduto ieri sera a Monte Compatri (Roma). Intervenuti i carabinieri della compagnia di Frascati, durante l'intervento e le fasi di controllo, l'uomo, anch'egli moldavo, ha inveito anche contro di loro brandendo l'ascia.

Dopo averlo disarmato è stato ammanettato e condotto in caserma mentre l'ascia è stata sequestrata. Dopo l'arresto il 51enne con precedenti, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia, è stato condotto presso il carcere di Velletri, come disposto dall'autorità giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA