13 Maggio 2021

di Chiara Rai

La prima volta che è montato sul monopattino elettrico, Mario, 26 anni, neo impiegato in banca, ha avuto difficoltà a capire come guidarlo: «Le curve vanno prese in un certo modo dice non conosco bene come funziona e la prima volta ho frenato addosso a un bus e rischiato di finire investito!».

Per lui le lezioni di guida sono uno strumento fondamentale. Ieri, presso la sede Aci, a Vallelunga, si è tenuto il primo corso di guida per i monopattini elettrici con istruttori che hanno insegnato le manovre principali: come curvare, cambiare strada, frenare e soprattutto prevenire situazioni di rischio. Una svolta per chi ancora non ne è capace ma di fatto vuole utilizzare la mobilità green.

L'aumento smisurato dell'utilizzo dei monopattini elettrici in città, ha reso necessario andare a scuola. Ginevra, 20 anni, ha il terrore degli ostacoli: «Basta una buca dice o un sampietrino e ho paura di cadere. Una volta ho perso il controllo, perciò andare a lezione è vitale per me che lo vorrò sempre usare per spostarmi». «Se non si conoscono le regole di base spiega Maurizio Pompili, direttore operazioni di un'azienda di monopattini si possono rischiare multe o incidenti se non si ha destrezza con il mezzo». L'uso del monopattino elettrico è consentito solo a maggiorenni o ad under 18 fino ai 14 anni muniti di casco e di patente. I minorenni che non portano il casco rischiano una multa tra i 50 e i 200 euro. Intensa la mattinata di ieri: «Siamo orgogliosi dice il presidente di ACI Vallelunga, Carlo Alessi - di mettere a disposizione degli utenti un veicolo così all'avanguardia e sicuro».

Presente anche Enrico Stefàno, presidente Commissione Mobilità Comune di Roma: «Bene la collaborazione avviata - dice - che dimostra come le nuove forme di mobilità sostenibile siano anche preziose occasioni di scambio di esperienze. Ormai non esiste più una visione statica della mobilità, legata alla proprietà del mezzo ma persone che si vogliono muovere con diverse tipologie di veicoli nell'arco della giornata».

E tra risate, prove e slalom è trascorsa la prima lezione di guida: il 22 maggio partiranno i corsi a Roma. Circa 2 ore di teoria e diverse sessioni pratiche, quattro partecipanti per gruppo, assicurazione contro gli infortuni. Il corso costa 75 euro con uno sconto dell'8 per cento se socio Aci o assicurato Sara. Altra perla delle lezioni di guida: «Sulle strade urbane mantenere il limite dei 50 chilometri orari e sulle strade extraurbane si può andare solo sulle piste ciclabili. Una follia pensare di percorre il Raccordo Anulare».

