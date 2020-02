Roma, metro A nel caos: «Battistini-Ottaviano, guasti e ritardi». Dopo lo stop, ripresa la circolazione

«Metro A, servizio interrotto nella tratta Battistini-Ottaviano, in attivazione servizio bus sostitutivo (causa guasto tecnico stazione Battistini)». Ci risiamo. Un altro stop sulla linea A della metro, in pieno pomeriggio. Lo annuncia in un tweet Roma Mobilità. Lo stesso problema si era verificato la scorsa settimana, senza contare la chiusura per lavori di due stazioni nevralgiche come Cornelia e Baldo degli Ubaldi. Come non bastessero le scale rotte e i continui ritardi. Un lunedì da odissea, insomma.

Il servizio interrotto tra Battistini e Ottaviano è stato ripristinato poco prima delle 18. Al momento si registrano ritardi residui, informa Atac. A causare il disguido, un guasto allo scambio presso la stazione Battistini.

Metro A, servizio interrotto nella tratta Battistini-Ottaviano, in attivazione servizio bus sostitutivo (causa guasto tecnico stazione Battistini). — Roma Mobilità (@romamobilita) February 10, 2020

Ultimo aggiornamento: 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA