Roma, la metro C arriverà fino a piazza Venezia: dal Mit ok ai fondi

metro C proseguirà fino a piazza Venezia . Sono state individuate le coperture finanziarie per il prolungamento della nuova linea della metropolitana. É quanto emerso dall'incontro tra il Ministro dei trasporti, Paola De Micheli , e la sindaca Virginia Raggi . Il ministro ha formalizzato la disponibilità a finanziare il prolungamento delle gallerie fino a Piazza Venezia, già oggetto di un progetto presentato da Roma Capitale.

disponibilità a finanziare il prolungamento delle gallerie fino a Piazza Venezia è oggetto di un'informativa presentata dallo stesso ministro alla seduta odierna del Cipe, che dovrà in una successiva riunione deliberare definitivamente lo stanziamento necessario».



«Si tratta di una vittoria per tutti i cittadini - esulta la sindaca - resa possibile grazie alla collaborazione avviata con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. La metro C è un'opera fondamentale nella strategia complessiva che mira a rendere sempre più efficiente e sostenibile il trasporto pubblico nella Capitale d'Italia». La volontà del Campidoglio è proseguire la tratta superando Piazza Venezia per arrivare oltre piazzale Clodio.

